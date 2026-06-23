Κοντά στον πάγκο του Λεβαδειακού ο Ηλίας Χαραλάμπους

Ο Ηλίας Χαραλάμπους βρίσκεται προ των πυλών του Λεβαδειακού, καθώς αναμένεται να αποτελέσει τον διάδοχο του Νίκου Παπαδόπουλου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ προέρχεται από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη τριετία στη Στεάουα Βουκουρεστίου (FCSB). Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον ρουμανικό σύλλογο κατέκτησε δύο διαδοχικά πρωταθλήματα (2024, 2025), ισάριθμα Σούπερ Καπ, ενώ αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της Ρουμανίας για δύο συνεχόμενες χρονιές.

Η προπονητική του πορεία ξεκίνησε το 2017 από την ΑΕΚ Λάρνακας, όπου εργάστηκε αρχικά ως υπηρεσιακός τεχνικός. Ακολούθησε η παρουσία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως βοηθός προπονητή στη Χάτα, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε ως πρώτος προπονητής τον Εθνικό Άχνας και τη Δόξα Κατωκοπιάς.