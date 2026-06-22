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Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία με Καμαρά – Δείτε φωτογραφίες από το Άπελντορν

Την πρώτη του προπόνηση σε Ολλανδικό έδαφος πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός, με το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να διεξάγεται στο Άπελντορν. Δείτε φωτογραφίες. 

Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία με Καμαρά – Δείτε φωτογραφίες από το Άπελντορν
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Την καλοκαιρινή του προετοιμασία ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να φτάνουν τη Δευτέρα στο Άπελντορν της Ολλανδίας και να πραγματοποιούν την πρώτη τους προπόνηση, βάζοντας τις βάσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το πρόγραμμα υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ διεξήχθη το απόγευμα σε εξαιρετικό κλίμα, με τους ποδοσφαιριστές να ξεκινούν το απαιτητικό τους έργο εν όψει των προκριματικών του Conference League.

Την πρώτη του προπόνηση έκανε και ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος άνοιξε τον χορό των μεταγραφών για τον Παναθηναϊκό, ενώ τις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν και οι Τσάπρας, Πένια.

Το πρόγραμμα των φιλικών στο Άπελντορν περιλαμβάνει σκληρή δουλειά αλλά και πολύ δυνατές αναμετρήσεις για το «τριφύλλι».

Το πρώτο μεγάλο φιλικό τεστ είναι προγραμματισμένο για τις 4 Ιουλίου, όπου ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Άγιαξ.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Νίστρουπ θέλει να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη στα τέλη Ιουλίου, καθώς ρίχνεται στη μάχη του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Εκεί θα αντιμετωπίσει την Πάκσι, όπως προέκυψε από την κλήρωση της περασμένης Τετάρτης (17/06) στη Νιόν.

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες από την προπόνηση των «πρασίνων» στην Ολλανδία:

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