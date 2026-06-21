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Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Ινιάκι Πένια

Στην Αθήνα για χάρη του Παναθηναϊκού «πάτησε» ο Ινιάκι Πένια.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Ινιάκι Πένια
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Ο Ινιάκι Πένια βρίσκεται στην Αθήνα, με τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό να μπαίνει στην τελική ευθεία και να απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωσή της.

Το απόγευμα της Κυριακής (21/6), ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας αφίχθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον υποδέχθηκαν ο Στέφανος Κοτσόλης και στελέχη του «τριφυλλιού», σηματοδοτώντας την έναρξη του νέου κεφαλαίου στην καριέρα του.

Ο πρώην γκολκίπερ της Μπαρτσελόνα αναμένεται να περάσει άμεσα από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, προτού βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 3+1 ετών με τους «πράσινους». Στη συνέχεια θα τεθεί στη διάθεση του νέου τεχνικού των «πρασίνων», Τζέικομπ Νίστρουπ, ενόψει της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η άφιξη του Πένια αποτελεί ακόμη μία «ηχηρή» κίνηση στο ιδιαίτερα δραστήριο μεταγραφικό καλοκαίρι του Παναθηναϊκού, ο οποίος επιχειρεί να αναβαθμίσει σημαντικά το ρόστερ του και να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικός σε Ελλάδα και Ευρώπη τη νέα σεζόν.

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