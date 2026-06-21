«Κοντά στη Νέφτσι ο Μακανά Μπάκου του Ατρομήτου»

Ο Μακανά Μπάκου βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Νέφτσι Μπακού, η οποία επιδιώκει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Αζερμπαϊτζάν.

Ο 28χρονος Γερμανός εξτρέμ με καταγωγή από το Κονγκό πραγματοποίησε εντυπωσιακή χρονιά με τον Ατρόμητο, καταγράφοντας 13 γκολ και 10 ασίστ σε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Περιστερίου.

Συνολικά, στη διετία που αγωνίστηκε με την κυανόλευκη φανέλα, μέτρησε 74 εμφανίσεις, 20 γκολ και 13 ασίστ, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του στο ελληνικό πρωτάθλημα.