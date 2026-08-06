Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για Λιβάι Γκαρσία (Photos)

Η επομένη της ισοπαλίας με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ, βρήκε τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καλαφάτης». Εκεί υπήρξε και μια σημαντική προσθήκη, καθώς στη νέα του ομάδα ενσωματώθηκε ο Λιβάι Γκαρσία. Ο 28χρονος επιθετικός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι».

Ο Λιβάι ακολούθησε μέρος του προγράμματος και ο Νίστρουπ θα τον έχει στη διάθεσή του για τη ρεβάνς της Βουλγαρίας.

Αναφορικά με το πρόγραμμα, οι «Πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.