· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για Λιβάι Γκαρσία (Photos)

Ο «εκρηκτικός» επιθετικός από το Τρινιντάντ, άρχισε δουλειά με τη νέα του ομάδα ενόψει του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία. 

Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για Λιβάι Γκαρσία (Photos)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επομένη της ισοπαλίας με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ, βρήκε τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καλαφάτης». Εκεί υπήρξε και μια σημαντική προσθήκη, καθώς στη νέα του ομάδα ενσωματώθηκε ο Λιβάι Γκαρσία. Ο 28χρονος επιθετικός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι».

Ο Λιβάι ακολούθησε μέρος του προγράμματος και ο Νίστρουπ θα τον έχει στη διάθεσή του για τη ρεβάνς της Βουλγαρίας.

Αναφορικά με το πρόγραμμα, οι «Πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:05 MVP

Μήπως χρειαζόμαστε όλοι λίγο «Γκρεγκ Πόποβιτς» στη ζωή μας;

15:38 SUPER LEAGUE

Γιαννούλης: «Επιτέλους είμαι εδώ και δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ»

15:15 EUROLEAGUE

EuroInsiders: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος που κρατά τον λόγο του»

15:11 MVP

Το «La Casa de Papel» του Ρόδρι σημαίνει αλλαγή εποχής στη Μπαρτσελόνα

14:42 SUPER LEAGUE

Ο Μαρινάκης δίνει τα «κλειδιά» στον Μονκαντά για Ολυμπιακό, Νότιγχαμ και Ρίο Άβε

14:32 MVP

Η αντρική περιποίηση έγινε η απαραίτητη τελευταία «στάση» πριν τις διακοπές

14:09 ONSPORTS

Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε τους Νακάμπα και Τζενεπό

13:42 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος υποδέχθηκε τον Μάγιερ - «Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου»

13:34 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη και ο Μουρ - «'Εμεινα για να διεκδικήσουμε τίτλους»

13:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπλόκο στο ΣΕΦ από το Ελεγκτικό Συνέδριο: Ακύρωσε τον διαγωνισμό και όρισε νέο για τις 10 Σεπτέμβρη

12:51 MVP

Brock Lesnar: Now the Beast can finally rest..

12:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζει το στάτους του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ - Ο καυγάς που ανέτρεψε τα δεδομένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας