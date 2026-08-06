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Ο Σότσα θα διευθύνει τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ

Η UEFA όρισε τον Ιταλό Σιμόνε Σότσα για να διευθύνει τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League.

Ο Σότσα θα διευθύνει τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ
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Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε (06/08, 20:45) την Άντερλεχτ στην Τούμπα, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 13 Αυγούστου (21:30) στο Βέλγιο.

Η UEFA ανακοίνωσε τη διαιτητική ομάδα για τη δεύτερη αναμέτρηση, με τον Ιταλό Σιμόνε Σότσα να αναλαμβάνει να διευθύνει το κρίσιμο παιχνίδι.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Στέφανο Αλάσσιο και Ντάριο Τσεκόνι, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ματέο Μαρκέτι.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Τζιανλούκα Αουρελιάνο, με AVAR τον Ματέο Γκαρίλιο, αμφότεροι από την Ιταλία.

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