Στον Άρη ο Μοκόκα - Στήριξη στους πυρόπληκτους από την ΚΑΕ

Ο Άρης ολοκλήρωσε και τυπικά τη σημαντική μεταγραφική του κίνηση, καθώς ο Άνταμ Μοκόκα υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα και αποτελεί πλέον επίσημα μέλος του ρόστερ.

Ο 28χρονος Γάλλος, ύψους 1,96μ., προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με τη Μπουργκ, με την οποία κατέκτησε το EuroCup, αναδεικνυόμενος μάλιστα MVP των τελικών. Στη σειρά απέναντι στην Μπεσίκτας πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις, έχοντας 14 πόντους και 9 ριμπάουντ στο πρώτο παιχνίδι και double-double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ στο δεύτερο.

Ο Μοκόκα είχε ουσιαστικά συμφωνήσει με τον Άρη από τα τέλη Μαΐου και διαθέτει έντονη παρουσία και στις δύο πλευρές του παρκέ, με ενέργεια, αθλητικότητα και ικανότητα να αγωνιστεί τόσο στη θέση «2» όσο και στη θέση «3». Ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να τον έχει ως ένα από τα βασικά «όπλα» του στην περιφέρεια.

Την περασμένη σεζόν στο EuroCup, ο Γάλλος μέτρησε κατά μέσο όρο 12,3 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 27,5 λεπτά συμμετοχής. Στο γαλλικό πρωτάθλημα είχε 11,8 πόντους με 41,5% στα τρίποντα, 4,4 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23,1 λεπτά ανά αγώνα στην κανονική περίοδο.

Η ανακοίνωση του Άρη:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Adam Mokoka, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2028.

Ο Adam Mokoka γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1998 και με ύψος 1.96μ. αγωνίζεται στις θέσεις του shooting guard και του small forward.

Ο διεθνής Γάλλος αθλητής ξεκίνησε την μπασκετική σταδιοδρομία του στην Gravelines με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα U21, το 2014 και το 2015. Στη γαλλική ομάδα έπαιξε επαγγελματικά για τρεις σεζόν (2015-18).

Το καλοκαίρι του 2018 υπέγραψε στη σερβική Mega Basket με την οποία μέτρησε 11.1 πόντους, 3.7 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 1.3 κλεψίματα ανά αγώνα.

Το 2019 έκανε το άλμα για το ΝΒΑ συμφωνώντας με τους Chicago Bulls, με τους οποίους είχε 2.9 πόντους, ενώ μέτρησε 10.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ στη θυγατρική τους, Windy City Bulls. Μοιράστηκε τη σεζόν 2020-21 σε Chicago Bulls, San Antonio Spurs και τη θυγατρική των τελευταίων, Austin Spurs.

Τη σεζόν 2021-22 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της γαλλικής Nanterre με την οποία μέτρησε 11.3 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς 2022-23 στη θυγατρική ομάδα των Oklahoma City Thunder, Oklahoma City Blue, έχοντας 13.5 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ, ενώ τελείωσε τη σεζόν στην ιταλική Umana Venezia.

To 2023 συμφώνησε με την U-BT Cluj-Napoca. Στη ρουμανική ομάδα έμεινε για δυο σεζόν, βοηθώντας την να κατακτήσει ισάριθμους εγχώριους τίτλους, ένα Κύπελλο και να φτάσει δύο φορές στα προημιτελικά του BKT EuroCup. Στην πρώτη χρονιά, σε 52 αγώνες, μέτρησε 9.3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά αγώνα και στη δεύτερη, σε 55 ματς, είχε 11.1 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο.

Το 2025 επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της JL Bourg. Με τη γαλλική ομάδα πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν, οδηγώντας την στην κατάκτηση του BKT EuroCup και κερδίζοντας τον τίτλο του MVP των τελικών με την Besiktas. Μάλιστα, ήταν αυτός που στον δεύτερο και τελευταίο τελικό πέτυχε το νικητήριο καλάθι. Με την JL Bourg σε 54 αγώνες μέτρησε 12.1 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο».

Στο πλευρό των πληγέντων από τις πυρκαγιές ο Άρης

Η ΚΑΕ Άρης δεν παρέλειψε να στείλει και μήνυμα στήριξης προς τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στο τέλος της ανακοίνωσης για την απόκτηση του Μοκόκα, η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που δίνουν τη μάχη για την προστασία ανθρώπων και περιουσιών, γνωστοποιώντας παράλληλα πως θα προχωρήσει σε δωρεά για την ενίσχυση των πληγέντων.

«Ενώ συνεχίζουμε να "ζούμε" το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην ομάδα μας, η σκέψη μας βρίσκεται σε όλους όσοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα.

Ευχαριστούμε τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσοι εργάζονται ακούραστα για να προστατέψουν ζωές και περιουσίες. Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ θα κάνει δωρεά προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια για την αρωγή των πληγέντων από τις πυρκαγιές».