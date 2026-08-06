Ο Βεργκότε διαιτητής στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία με στόχο να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, μετά την ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι, με την UEFA να ανακοινώνει τη διαιτητική ομάδα της αναμέτρησης.

Ο Γιάσπερ Βεργκότε θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, έχοντας ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Μίκαελ Γκέρολφ και Μαρτίν Τίστερς. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Νάθαν Βερμπούμεν.

Στο VAR θα βρίσκονται επίσης Βέλγοι διαιτητές, με τον Γιαν Μπότεμπεργκ να έχει τον ρόλο του VAR και τον Γουέσλι Ντε Κρέμερ να είναι AVAR.