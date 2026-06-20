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Παναθηναϊκός: Ενδυνάμωση στην απογευματινή προπόνηση

αμείωτη ένταση συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Παναθηναϊκός: Ενδυνάμωση στην απογευματινή προπόνηση
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Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με το πρόγραμμα του Σαββάτου να περιλαμβάνει διπλή δουλειά για τους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού».

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν ξανά στο προπονητικό κέντρο, όπου το τεχνικό επιτελείο συνέχισε την εφαρμογή του πλάνου προετοιμασίας ενόψει των απαιτήσεων της νέας σεζόν. Κατά τη διάρκεια της πρωινής προπόνησης, το βάρος έπεσε κυρίως στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, την κυκλοφορία της μπάλας και την αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, με τους παίκτες να δουλεύουν πάνω σε αγωνιστικά στοιχεία που θα αποτελέσουν βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας της ομάδας.

Το πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε εκεί, καθώς ακολούθησε και απογευματινή προπόνηση. Αυτή τη φορά, οι ποδοσφαιριστές επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο υπό την επίβλεψη του τεχνικού και εργοφυσιολογικού επιτελείου.

Η Κυριακή θα αποτελέσει ημέρα αποφόρτισης για το ποδοσφαιρικό τμήμα, καθώς δεν έχει προγραμματιστεί κάποια προπόνηση. Από τη Δευτέρα, ωστόσο, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Ολλανδία, όπου ο Παναθηναϊκός θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας.

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