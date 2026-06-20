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Παναθηναϊκός: Επίσημο! Ο Λούκας Τσάβες συνεχίζει στο «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την παραμονή του Λούκας Τσάβες στο «τριφύλλι», για ακόμα μια σεζόν. 

Παναθηναϊκός: Επίσημο! Ο Λούκας Τσάβες συνεχίζει στο «τριφύλλι»
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Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την ανανεωση του δανεισμού του 30χρονου τερματοφύλακα, για ακόμα μια αγωνιστική περίοδο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για έναν ακόμη χρόνο από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, με οψιόν αγοράς.

Ο Λούκας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025.

«Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που συνεχίζω να ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. O Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, υψηλές απαιτήσεις και έναν κόσμο που στηρίζει την ομάδα με πάθος σε κάθε στιγμή. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα αγωνιστική περίοδο και αποφασισμένος να συμβάλω ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ο σύλλογος, οι άνθρωποί του και κυρίως οι φίλαθλοί μας αξίζουν επιτυχίες και θα δώσουμε τα πάντα για να τους τις προσφέρουμε», δήλωσε ο Αργεντίνος τερματοφύλακας».

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