Παναθηναϊκός: Έμφαση σε ανάπτυξη και τελειώματα – Οι παρεμβάσεις του Νίστρουπ με στόχο τη βελτίωση

Με πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» συνέχισε, το Σάββατο (20/06), την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να παραμένει ιδιαίτερα ενεργός και παρεμβατικός καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι «πράσινοι» δούλεψαν σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού, με βασικό άξονα την ανάπτυξη, την κυκλοφορία της μπάλας και τα τελειώματα των φάσεων. Ο Δανός τεχνικός έδινε διαρκώς οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του, διακόπτοντας την προπόνηση όποτε έκρινε απαραίτητο, προκειμένου να διορθώσει λεπτομέρειες και να περάσει τη φιλοσοφία του.

Γρήγορες αντιδράσεις, σωστές τοποθετήσεις, ασφαλείς μεταβιβάσεις και αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια ήταν τα στοιχεία στα οποία έδωσε τη μεγαλύτερη έμφαση ο 38χρονος προπονητής.

Μετά το καθιερωμένο ζέσταμα, οι παίκτες συμμετείχαν σε άσκηση κατοχής, όπου στόχος ήταν είτε η άμεση ανάκτηση της μπάλας είτε η γρήγορη κυκλοφορία της, ώστε να καταλήξουν σε τελείωμα στα μικρά τέρματα.

Στη συνέχεια, ο Νίστρουπ αφιέρωσε χρόνο για πρώτη φορά στο κομμάτι της επιθετικής ανάπτυξης, μέσα από ασκήσεις που συνδυάζονταν με ολοκλήρωση φάσεων. Ο Δανός ζητούσε από τους ποδοσφαιριστές του σωστές επιλογές στην τελική ενέργεια και αποτελεσματικότητα όταν η μπάλα έφτανε στην περιοχή.

Το τελευταίο μέρος της προπόνησης περιλάμβανε παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, με τους παίκτες να χωρίζονται σε δύο ομάδες. Εκεί, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού επέμενε στη γρήγορη σκέψη, στις άμεσες μεταβιβάσεις και στην ταχύτητα εκτέλεσης των επιθετικών ενεργειών.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλάμβανε και δουλειά στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης.

Σε ό,τι αφορά το απουσιολόγιο, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Κυριόπουλος, Ίνγκασον και Μπόκος, ενώ ειδικό πρόγραμμα έκανε ο Ντέσερς.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν και Γιάγκουσιτς, καθώς και οι Μπακασέτας, Γεντβάι, Σισοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα, οι οποίοι έχουν λάβει ειδική άδεια. Με ειδική άδεια απουσίαζε επίσης και ο Τσιριβέγια λόγω του γάμου του.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα των «πρασίνων» περιλαμβάνει και δεύτερη προπόνηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 18:00.