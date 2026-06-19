Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Μπιανκόν στον Ολυμπιακό

Προ των πυλών της Άντερλεχτ βρίσκεται ο Ζουλιάν Μπιανκόν, με τον Γάλλο αμυντικό να αποχωρεί από τον Ολυμπιακό έπειτα από τρεις σεζόν.

Μέσω ενός συγκινησιακά φορτισμένου μηνύματος, ο 26χρονος θέλησε να ευχαριστεί την ερυθρόλευκη οικογένεια, ενώ ταυτόχρονα έκανε ιδιαίτερη αναφορά τόσο στον κόσμο της ομάδας όσο και στους συμπαίκτες του, ξεκαθαρίζοντας πως οι αναμνήσεις που δημιούργησε στον Πειραιά θα τον συνοδεύουν για πάντα.

Συνολικά με τη φανέλα του Ολυμπιακού κατέκτησε το double τη σεζόν 2024/25, πραγματοποιώντας συνολικά 64 εμφανίσεις με απολογισμό τέσσερα γκολ και δύο ασίστ.

Δείτε την ανάρτηση του Μπιανκόν:

«Έφτασα στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 και από την πρώτη κιόλας ημέρα ένιωσα σαν στο σπίτι μου.

Με υποδεχθήκατε με πολλή αγάπη, πάθος και σεβασμό. Το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο αποτέλεσε πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα.

Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για κάθε στιγμή που έζησα, για τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, τον σύλλογο και φυσικά για τους απίστευτους φιλάθλους που έκαναν αυτό το ταξίδι τόσο ξεχωριστό.

Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.»