Ολυμπιακός: Μόνο οι ανακοινώσεις μένουν για τη μεταγραφή του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν ετοιμάζεται να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στην Άντερλεχτ, βάζοντας τέλος στην παρουσία του στον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος στόπερ βρίσκεται ήδη στις Βρυξέλλες για τις τελευταίες διαδικασίες της συμφωνίας, με τον Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι να δημοσιεύει φωτογραφία του έξω από το «Lotto Park», φορώντας τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μεταγραφή έχει ουσιαστικά κλείσει, με το μόνο που απομένει να είναι οι τελικές υπογραφές και η επίσημη ανακοίνωση από την Άντερλεχτ.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, το οικονομικό αντάλλαγμα της συμφωνίας ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.