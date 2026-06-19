Βρήκε... Λίσι για τον πάγκο του ο ΠΑΟΚ

Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του προπονητή στον ΠΑΟΚ.

Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Δικέφαλος είναι έτοιμος να ανακοινώσει νέο τεχνικό στον πάγκο του.

Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν πως αυτός δεν θα είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος θεωρούταν το μεγάλο φαβορί όλο το προηγούμενο διάστημα.

Οι Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια, έχοντας πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στον νέο τρόπο λειτουργίας της ΠΑΕ, στράφηκαν μεθοδικά σε μια διαφορετική περίπτωση προπονητή, την οποία δούλεψαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτή δεν είναι άλλη από τον Αλέσιο Λίσι. Ο 40χρονος Ιταλός είχε ξεχωρίσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι προχώρησαν σε ενδελεχή αξιολόγηση του προφίλ και της δουλειάς του πριν ξεκινήσουν τις επαφές μαζί του.

Η υπόθεσή του μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς στο τραπέζι υπήρχαν προτάσεις τόσο από την Ιταλία όσο και από την Ισπανία.

Στο πρόσωπο του Λίσι οι Μάτος και Βιεϊρίνια φαίνεται πως βρήκαν αρκετά από τα χαρακτηριστικά που επιθυμούσαν για τη νέα εποχή του συλλόγου.

Οι αναφορές που τον συνοδεύουν μιλούν για έναν προπονητή με εξαιρετική διαχείριση αποδυτηρίων, που του αρέσει να παίζει 5-3-2 ή 3-5-2, με ικανότητα να εξελίσσει νεαρούς ποδοσφαιριστές και να δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μέσα σε μια ομάδα.

Το ρίσκο είναι κάτι που αποδέχθηκαν στον ΠΑΟΚ, θεωρώντας πως η επιλογή θα τους δικαιώσει.