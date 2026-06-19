Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Ετιέν Καμαρά

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την ολοκλήρωση της πρώτης του μεταγραφικής κίνησης για το φετινό καλοκαίρι, καθώς ο Ετιέν Καμαρά έχει ήδη φτάσει στην Αθήνα για να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Οι «πράσινοι» έχουν καταλήξει εδώ και ημέρες σε οριστική συμφωνία τόσο με τη Σαρλερουά, όσο και με τον ποδοσφαιριστή, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να αγγίζει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Ο 22χρονος μέσος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και εντός της ημέρας αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα ακολουθήσουν οι υπογραφές και η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να το έχει άμεσα στη διάθεσή του.