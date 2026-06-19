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ΟΦΗ: Συνεχίζεται κανονικά ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να κάνει μεταγραφικό... σαφάρι.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Συνεχίζεται κανονικά ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν
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Παρότι μέχρι στιγμής η μοναδική μεταγραφή που έχει γίνει γνωστή για τον ΟΦΗ είναι εκείνη του Ανδρέα Μπουχαλάκη, οι άνθρωποι της ομάδας συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τον σχεδιασμό για την ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Χρήστος Κόντης έχει επισημάνει επανειλημμένα την ανάγκη για ποιοτικές και ποσοτικές προσθήκες, με τον Όμιλο να εξετάζει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών σε αρκετές θέσεις. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών, ενός δεξιού μπακ, δύο εξτρέμ και ενός σέντερ φορ.

Ανοιχτό παραμένει και το θέμα του αριστερού άκρου της άμυνας. Ο Αθανασίου συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να παραμείνει στο Ηράκλειο, με τυς Κρητικούς να επιδιώκούν συμφωνία με τον Ολυμπιακό για κανονική μεταγραφή και όχι νέο δανεισμό. Ο ποδοσφαιριστής δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του προπονητή των «ερυθρόλευκων» και επιθυμεί να συνεχίσει στην κρητική ομάδα.

Την ίδια στιγμή, οι Κρητικοί παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον Χριστογεώργο. Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού μετατραπεί σε επίσημη πρόταση, ο ΟΦΗ θέλει να είναι έτοιμος να κινηθεί άμεσα για την αντικατάσταση του βασικού του τερματοφύλακα.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα Ιουνίου, στους «ασπρόμαυρους» εκτιμούν ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις και ανακοινώσεις σε μεταγραφικό επίπεδο, καθώς αρκετές υποθέσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι, ο Χρήστος Καρυπίδης έχει συμφωνήσει με τον ΟΦΗ για την ανάληψη επιτελικού ρόλου στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Απομένει η τυπική ολοκλήρωση της αποχώρησής του από τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να ανακοινωθεί επίσημα από την κρητική ΠΑΕ. Παράλληλα, συμμετέχει ήδη στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας σε συνεργασία με τον Χρήστο Κόντη.

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