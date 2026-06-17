· Ολυμπιακός · ΟΦΗ

Ολυμπιακός: Στα... ραντάρ ο Χριστογεώργος

Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο... στόχαστρό του τον Νίκο Χριστογεώργο.

Ολυμπιακός: Στα... ραντάρ ο Χριστογεώργος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να εξετάζει επιλογές για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, με στόχο να προσθέσει βάθος και ανταγωνισμό δίπλα στον Κωνσταντίνο Τζολάκη ενόψει της νέας σεζόν.

Στη λίστα των ανθρώπων του συλλόγου βρίσκεται ο Νίκος Χριστογεώργος, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα του ΟΦΗ και ανέβασε σημαντικά τις μετοχές του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η παρουσία του στο Ηράκλειο την περασμένη αγωνιστική περίοδο έδειξε έναν τερματοφύλακα με σταθερότητα, ωριμότητα και σημαντική εξέλιξη στο παιχνίδι του.

Ένα ακόμη στοιχείο που τον καθιστά ελκυστική περίπτωση είναι η δυνατότητα εγγραφής του ως Association-trained player, ποδοσφαιριστής δηλαδή που έχει προπονηθεί σε άλλη ομάδα της ίδιας εθνικής ομοσπονδίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον σχεδιασμό του ρόστερ.

Παρά το ενδιαφέρον, η υπόθεση δεν είναι απλή. Ο ΟΦΗ έχει «δέσει» τον 26χρονο γκολκίπερ με νέο συμβόλαιο έως το 2028, ενώ υπάρχουν και ειδικοί όροι από την προηγούμενη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:46 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε μέχρι το 2027 ο Μανδηλάρης

12:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ακόμα ένα «μπαμ» από τη Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε τον Μπερνάρντο Σίλβα

12:17 SUPER LEAGUE 2

Η «Θύρα 1» απάντησε στον Νταβέλη - Νέα ανακοίνωση από τους «βυσσινί»

11:45 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Όλα τα γκολ της 6ης αγωνιστικής ημέρας

11:39 BET ON

Πορτογαλία-Λ.Δ. Κονγκό και Αγγλία-Κροατία με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

11:32 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τότε θα παρουσιαστεί επίσημα ο Νίστρουπ

11:30 GREEK BASKET LEAGUE

Ανανέωσε ο Μάντζαρης με τη Μύκονο

11:24 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Μαφέο - «Χαρούμενος για τη νέα πρόκληση»

11:07 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στα... ραντάρ ο Χριστογεώργος

11:05 MUNDIAL

Ο Εμπαπέ έγινε βασιλιάς της Γαλλίας και σύντομα θα γίνει... βασιλιάς των Παγκοσμίων Κυπέλλων

11:00 GREEK BASKET LEAGUE

Σπανούλης: «Ο Άρης μου έδωσε μεγάλο κίνητρο»

11:00 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Τα highlights από τη νίκη της Αυστρίας επί της Ιορδανίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας