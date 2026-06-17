Ολυμπιακός: Στα... ραντάρ ο Χριστογεώργος

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να εξετάζει επιλογές για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, με στόχο να προσθέσει βάθος και ανταγωνισμό δίπλα στον Κωνσταντίνο Τζολάκη ενόψει της νέας σεζόν.

Στη λίστα των ανθρώπων του συλλόγου βρίσκεται ο Νίκος Χριστογεώργος, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα του ΟΦΗ και ανέβασε σημαντικά τις μετοχές του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η παρουσία του στο Ηράκλειο την περασμένη αγωνιστική περίοδο έδειξε έναν τερματοφύλακα με σταθερότητα, ωριμότητα και σημαντική εξέλιξη στο παιχνίδι του.

Ένα ακόμη στοιχείο που τον καθιστά ελκυστική περίπτωση είναι η δυνατότητα εγγραφής του ως Association-trained player, ποδοσφαιριστής δηλαδή που έχει προπονηθεί σε άλλη ομάδα της ίδιας εθνικής ομοσπονδίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον σχεδιασμό του ρόστερ.

Παρά το ενδιαφέρον, η υπόθεση δεν είναι απλή. Ο ΟΦΗ έχει «δέσει» τον 26χρονο γκολκίπερ με νέο συμβόλαιο έως το 2028, ενώ υπάρχουν και ειδικοί όροι από την προηγούμενη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση.