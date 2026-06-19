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Ολυμπιακός: Ο Ρομάνο επιβεβαιώνει τη συμφωνία της Φέγενορντ με τον Μίκα Μάρμολ

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε πως ο Μίκα Μάρμολ βρίσκεται μία ανάσα από τη Φέγενορντ, με τον Ισπανό στόπερ, ο οποίος ήταν στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, να υπογράφει στην ολλανδική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2030.

Ολυμπιακός: Ο Ρομάνο επιβεβαιώνει τη συμφωνία της Φέγενορντ με τον Μίκα Μάρμολ
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Οδεύει προς την ολοκλήρωσή του το θέμα του Μίκα Μάρμολ, με τον Ισπανό αμυντικό που απασχόλησε μεταγραφικά τον Ολυμπιακό να βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, πολύ κοντά στη Φέγενορντ.

Το όνομα του ποδοσφαιριστή βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης φημολογίας τις τελευταίες ώρες, καθώς δημοσιεύματα από Ισπανία και Ολλανδία παρουσίαζαν διαφορετικές εκδοχές για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Από τη μία πλευρά γινόταν λόγος για προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό, ενώ από την άλλη οι Ολλανδοί υποστήριζαν πως είχε ήδη συμφωνήσει με τη Φέγενορντ.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Ολλανδία, η ομάδα του Ρότερνταμ κατάφερε να αποσπάσει το «ναι» του παίκτη, προσφέροντάς του σημαντικό ρόλο στο αγωνιστικό της πλάνο, αλλά και την προοπτική συμμετοχής στο Champions League.

Την ίδια στιγμή, ισπανικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Ολυμπιακός βρισκόταν πολύ κοντά στην απόκτηση του 24χρονου στόπερ, με το κόστος της μεταγραφής να υπολογίζεται στα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε τελικά πως ο Καταλανός αμυντικός ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Φέγενορντ. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία, με τον παίκτη να αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2030.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβόλαιο του Μάρμολ με τη Λας Πάλμας ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας τρία γκολ και δύο ασίστ.

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