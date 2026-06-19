Ολυμπιακός: Ο Μαφέο υπέγραψε αλλά δεν ανακοινώθηκε

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο, οι υπογραφές όμως στο συμβόλαιο των δύο πλευρών έχουν «πέσει». Και αυτό δεν αμφισβητείται.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος Χουάνμι Σάντσεθ διέρρευσε τη φωτογραφία του Μαφέο από τη στιγμή των υπογραφών, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού και ουσιαστικά έστω και με… ανεπίσημο τρόπο επισημοποιήθηκε η συμφωνία και πλέον απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού.