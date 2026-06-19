· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ο Μαφέο υπέγραψε αλλά δεν ανακοινώθηκε

Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για να ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή του Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός: Ο Μαφέο υπέγραψε αλλά δεν ανακοινώθηκε
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Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο, οι υπογραφές όμως στο συμβόλαιο των δύο πλευρών έχουν «πέσει». Και αυτό δεν αμφισβητείται.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος Χουάνμι Σάντσεθ διέρρευσε τη φωτογραφία του Μαφέο από τη στιγμή των υπογραφών, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού και ουσιαστικά έστω και με… ανεπίσημο τρόπο επισημοποιήθηκε η συμφωνία και πλέον απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού.

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