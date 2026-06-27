Αργεντινή: Το μονοπάτι της «αλμπισελέστε» μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ

Μετά τις νίκες κόντρα σε Αλγερία και Αυστρία, η Αργεντινή έχει ήδη τσεκάρει το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μάλιστα, η «αλμπισελέστε» έχει μάθει ήδη τον αντίπαλό της στην φάση των «32».

Συγκεκριμένα, η παρέα του Λιονέλ Μέσι θα τεθεί αντιμέτωπη με το Πράσινο Ακρωτήριο, σε ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί και αουτσάιντερ.

Το ταμπλό των νοκ-άουτ έχει ήδη πάρει μορφή και, όπως όλα δείχνουν, η Αργεντινή έχει κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς η διαδρομή της μέχρι την τετράδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μοιάζει... στρωμένη με ροδοπέταλα.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια αποφεύγει τα παραδοσιακά μεγαθήρια στα πρώτα στάδια των νοκ-άουτ, γεγονός που της δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα.

Εφόσον επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και προκριθεί στο παιχνίδι με το Πράσινο Ακρωτήριο, η Αργεντινή στους «16» θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Αυστραλία και την Αίγυπτο.

Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα στα προημιτελικά. Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα των ομίλων, πιθανοί αντίπαλοι στους «8» είναι η Ελβετία, η Αλγερία, η Κροατία και η Κολομβία.

Ωστόσο, υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί να τινάξει την μπάνκα στον αέρα: αν η Πορτογαλία τερματίσει στην κορυφή του 11ου ομίλου, τότε παίρνει τη θέση της Κολομβίας σε αυτή τη διαδρομή.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πλανήτης θα προετοιμαστεί για την απόλυτη ποδοσφαιρική «τιτανομαχία». Λιονέλ Μέσι εναντίον Κριστιάνο Ρονάλντο σε προημιτελικό Μουντιάλ. Ένα ονειρικό αντάμωμα, το οποίο όλοι οι φίλαθλοι εύχονται να δουν, ως το απόλυτο repeat της μεγαλύτερης κόντρας στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Τέλος, στα ημιτελικά πιο πιθανός αντίπαλος φαντάζει αυτή τη στιγμή η Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι.