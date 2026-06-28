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Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλυπητήρια για την Κανέλλα Χρυσονίδου

Το δικό του «αντίο» στην Κανέλλα Χρυσονίδου έστειλε ο Παναθηναϊκός AKTOR

Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλυπητήρια για την Κανέλλα Χρυσονίδου
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Όπως σας έχουμε ενημερώσει, η Υπεύθυνη της Διεύθυνσης Εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με μήνυμά της έστειλε τα συλλυπητήριά της για την απώλεια της Κανέλλας Χρυσονίδου.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Κανέλλας Χρυσονίδου, καθώς και στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την απώλειά της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση των «πράσινων».

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