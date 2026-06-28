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Ολυμπιακός: Θλίψη - Πέθανε η Κανέλλα Χρυσονίδου, Υπεύθυνη Διεύθυνσης Εισιτηρίων της ΚΑΕ

Στο πένθος βυθίστηκε η «οικογένεια» της ΚΑΕ Ολυμπιακός με την απώλεια της Κανέλλας Χρυσονίδου. 

Ολυμπιακός: Θλίψη - Πέθανε η Κανέλλα Χρυσονίδου, Υπεύθυνη Διεύθυνσης Εισιτηρίων της ΚΑΕ
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Η Υπεύθυνη Διεύθυνσης Εισιτηρίων της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με σοβαρή ασθένεια.

Μάλιστα, τόσο ο Κώστας Παπανικολάου, όσο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την κατάκτηση της Euroleague στην Αθήνα, της είχαν αφιερώσει το τρόπαιο. Την είδηση γνωστοποίησε η ΚΑΕ με ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση των Πειραιωτών αναφέρεται:

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι από σήμερα φτωχότερη. Η αγαπημένη μας Κανέλλα Χρυσονίδου έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής, βυθίζοντας στο πένθος όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να μοιραστούν μαζί της στιγμές μέσα από την καθημερινότητα της ομάδας μας.

Η Κανέλλα Χρυσονίδου υπηρέτησε την ΚΑΕ Ολυμπιακός με αφοσίωση, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1998. Ξεκίνησε την πορεία της στην υποστήριξη των πωλήσεων των εισιτηρίων διαρκείας και στη συνέχεια εργάστηκε στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στη Γραμματειακή Υποστήριξη. Από το 2010 ανέλαβε τη θέση της Υπεύθυνης της Διεύθυνσης Εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, προσφέροντας επί σειρά ετών πολύτιμο έργο και κερδίζοντας την εκτίμηση, τον σεβασμό και την αγάπη όλων.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Η εργατικότητα, το ήθος, η αξιοπρέπεια και το χαμόγελό της θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη και στις καρδιές μας.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους της.

Κανέλλα, θα μας λείψεις».

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