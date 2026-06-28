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Παναθηναϊκός AKTOR: Συγχαρητήρια στη Βαλένθια για την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR συνεχάρη τη Βαλένθια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας, μετά τη μεγάλη της επιτυχία στη σειρά με την Μπαρτσελόνα.

Παναθηναϊκός AKTOR: Συγχαρητήρια στη Βαλένθια για την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος
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Συγχαρητήρια στη Βαλένθια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας έδωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR, μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media.

Η ισπανική ομάδα, με δεύτερο διαδοχικό break στην έδρα της Μπαρτσελόνα, κατέκτησε τον τίτλο για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο μια εξαιρετική σεζόν, φτάνοντας στην κορυφή του ισπανικού μπάσκετ.

Η «πράσινη» ΚΑΕ θέλησε να αναγνωρίσει την επιτυχία της Βαλένθια, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια Βαλένθια! Το αξίζατε».

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