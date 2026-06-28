Παναθηναϊκός AKTOR: Συγχαρητήρια στη Βαλένθια για την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR συνεχάρη τη Βαλένθια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας, μετά τη μεγάλη της επιτυχία στη σειρά με την Μπαρτσελόνα.
Συγχαρητήρια στη Βαλένθια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας έδωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR, μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media.
Η ισπανική ομάδα, με δεύτερο διαδοχικό break στην έδρα της Μπαρτσελόνα, κατέκτησε τον τίτλο για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο μια εξαιρετική σεζόν, φτάνοντας στην κορυφή του ισπανικού μπάσκετ.
Η «πράσινη» ΚΑΕ θέλησε να αναγνωρίσει την επιτυχία της Βαλένθια, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια Βαλένθια! Το αξίζατε».