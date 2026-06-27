Βαλένθια: «Μάχη» κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων για Πραντίγια

Ο Χάιμε Πραντίγια συγκαταλέγεται στους παίκτες που ξεχώρισαν στο ρόστερ της Βαλένθια, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην πορεία της σε Ισπανία και Ευρώπη. Σύμφωνα με τη «Marca», η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ισπανού φόργουορντ, θέλοντας μάλιστα να τον αποκτήσει μαζί με τον Σέρχιο Ντε Λαρέα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το «encestando», στο παιχνίδι της απόκτησής του έχουν μπει ακόμη τρεις ισχυροί «μνηστήρες». Αυτοί είναι οι Ζενίτ, Χάποελ Τελ Αβίβ και Αναντολού Εφές, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά τον ανταγωνισμό για την υπογραφή του 25χρονου.

Ο Πραντίγια πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά, όντας ο δεύτερος πιο αποτελεσματικός παίκτης της Βαλένθια στο ισπανικό πρωτάθλημα, πίσω από τον Ζαν Μοντέρο, ενώ συγκαταλέγεται στους κορυφαίους Ισπανούς της ACB.

Στη EuroLeague, ολοκλήρωσε τη σεζόν με μέσο όρο 6,8 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε 44 παιχνίδια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του στο υψηλό επίπεδο.