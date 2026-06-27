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ΠΑΟΚ: Πάτησε Θεσσαλονίκη ο Ελουστόντο - Περνάει ιατρικά και υπογράφει ο Ισπανός (pics)

Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ κατέφθασε το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) ο Αρίτζ Ελουστόνδο, με τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό να περνάει ιατρικά και να υπογράφει στον Δικέφαλο.

ΠΑΟΚ: Πάτησε Θεσσαλονίκη ο Ελουστόντο - Περνάει ιατρικά και υπογράφει ο Ισπανός (pics)
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Την πρώτη του μεταγραφή στο καλοκαιρινό παζάρι ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ, με τον Αρίτζ Ελουστόνδο να καταφθάνει το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Δικεφάλου.

Τον 32χρονο κεντρικό αμυντικό υποδέχθηκε στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας της ΠΑΕ, Γιώργος Κουβεντίδης, ενώ πλέον θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου την Κυριακή ο Ισπανός να υπογράψει συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους».

Ο Ελουστόνδο θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική κίνηση της εποχής Αλέσιο Λίσι, καταγράφοντας τη σεζόν που μας πέρασε συνολικά 20 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρεάλ Σοσιεδάδ με απολογισμό μια ασίστ σε 876' λεπτά.

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη του Ισπανού:

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