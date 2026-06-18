Παναθηναϊκός: Δεδομένη η αποχώρηση του Πένια από την Μπαρτσελόνα - «Πάει Τουρκία ή Ελλάδα»

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση τερματοφύλακα, με τον Ινιάκι Πένια να είναι μία από τις περιπτώσεις που βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα.

Ο 27χρονος Ισπανός πορτιέρε της Μπαρτσελόνα, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, αλλά τη χρονιά που πέρασε αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε και δεν υπολογίζεται ούτε τη νέα σεζόν από τον Χάνσι Φλικ.

Όπως, μάλιστα, αναφέρει η «Mundo Deportivo», η αποχώρησή του είναι δεδομένη, τονίζοντας ως πιθανούς προορισμούς την Τουρκία και την Ελλάδα.

Ο Πένια, άλλωστε, είχε αγωνιστεί το 2022 στη Γαλατασαράι ως δανεικός.

Το δημοσίευμα της «Mundo Deportivo» αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ο τερματοφύλακας από το Αλικάντε — του οποίου το συμβόλαιο με τον καταλανικό σύλλογο διαρκεί έως τον Ιούνιο του 2029 — γνωρίζει ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Χάνσι Φλικ και είναι αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει σύντομα το μέλλον του. Κατανοεί ότι η Μπαρτσελόνα θα διευκολύνει την αποχώρησή του, φτάνοντας ακόμη και στο ενδεχόμενο να τον αφήσει ελεύθερο, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει ποσοστό από μελλοντική μεταπώληση.

Παρά το γεγονός ότι έχει προτάσεις για να παραμείνει στη La Liga, ο Ινιάκι Πένια έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ισπανία και το μέλλον του φαίνεται να οδηγεί προς την Κεντρική Ευρώπη, με την Τουρκία να αποτελεί πιθανό προορισμό.

Ο γεννημένος στο Αλικάντε τερματοφύλακας έχει ήδη αγωνιστεί στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, όταν είχε παραχωρηθεί δανεικός στη Γαλατασαράι τον Ιανουάριο του 2022, αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις. Μια άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι το ελληνικό πρωτάθλημα».