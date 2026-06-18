Παναθηναϊκός: Ψηλά στη λίστα και ο Ινιάκι Πένια της Μπαρτσελόνα (video)

Μία από τις μεταγραφές βασικού παίκτη που θέλει να κάνει αυτό το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός είναι κι αυτή του τερματοφύλακα.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αποτελεί τον διακαή πόθο, καθώς πρόκειται για μια εξαιρετική λύση, που ξέρει τι σημαίνει το Τριφύλλι και συνδέεται και συναισθηματικά με την ομάδα.

Ωστόσο, η περίπτωσή του συγκεντρώνει μεγάλες δυσκολίες και για αυτό ο Παναθηναϊκός κοιτάζει κι άλλες περιπτώσεις. Το δεδομένο είναι πως οι «πράσινοι» θα κινηθούν για παίκτη από το πάνω ράφι.

Νωρίτερα, υπήρχαν δημοσιεύματα στο εξωτερικό για τον Κέπα της Άρσεναλ, ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ψηλά στη λίστα βρίσκεται και ο Ινιάκι Πένια.

Πρόκειται για τον 27χρονο Ισπανό γκολκίπερ, που έχει συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα έως το 2029. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ.

Η καριέρα του Πένια

Ο Ινιάκι Πένια γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου 1999 και από 5 ετών εντάχθηκε στις Ακαδημίες της Αλικάντε, όπου έμεινε για μια 5ετία. Ακολούθησε το πέρασμά του από τα τμήματα υποδομών της Βιγιαρεάλ και το 2012, σε ηλικία 13 ετών, εντάχθηκε στη «Λα Μάσια» της Μπαρτσελόνα.

Ξεκίνησε από την Κ16, ακολούθως αγωνίστηκε στις Κ18 και Κ19, ενώ την σεζόν 2017-18 κατέκτησε και το Youth League, όντας βασικός σε όλα τα παιχνίδια.

Στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα προωθήθηκε το καλοκαίρι του 2022 και έκτοτε έχει καταγράψει 45 συμμετοχές, διατηρώντας 10 φορές ανέπαφη την εστία του και έχοντας 64 γκολ παθητικό.

Από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους έπαιξε ως δανεικός στην Γαλατασαράι, με απολογισμό 8 συμμετοχές, 11 γκολ παθητικό και 1 clean sheet, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε παραχωρήθηκε στην Έλτσε και είχε 16 συμμετοχές, με 28 γκολ παθητικό και 4 clean sheets.

Με την Ισπανία έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21).