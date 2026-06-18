«Σε συζητήσεις Παναθηναϊκός και Άρσεναλ για Κέπα»

Μια από τις προτεραιότητες του Παναθηναϊκού και του Γιάκομπ Νίστρουπ, στον φετινό μεταγραφικό σχεδιασμό, είναι η θέση του τερματοφύλακα.

Οι «πράσινοι» είναι πολύ κοντά στο να οριστικοποιήσουν και επίσημα την παραμονή του Λούκα Τσάβες, ενώ παρακολουθούν και την περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος όμως είναι πολύ πιθανό να μείνει στη Σεβίλλη.

Την ίδια στιγμή δημοσιεύματα από το εξωτερικό θέλουν τη διοίκηση της ομάδας να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Άρσεναλ για την μεταγραφή του Κέπα Αριθαμπαλάνγκα.

Πρόκειται για τον Ισπανό τερματοφύλακα της Άρσεναλ, για τον οποίο κάποτε η Τσέλσι επένδυσε 80 εκατομμύρια ευρώ, τα περισσότερα που είχαν δοθεί ποτέ για μεταγραφή τερματοφύλακα, αλλά η παρουσία του δεν ήταν αυτή που όλοι περίμεναν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αγγλία, ο Παναθηναϊκός έχει ρωτήσει για το στάτους του Κέπα την Άρσεναλ, αλλά δεν «παίζει» μόνος του, μιας και για την περίπτωσή του ενδιαφέρονται ακόμα οι Μπεσίκτας, Κόμο και Χετάφε, αλλά και η Άστον Βίλα. Την φετινή σεζόν ο Κέπα κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League με την Άρσεναλ, έχοντας όμως ρόλο αναπληρωματικού, με τον Ράγια να είναι αδιαμφισβήτητα ο πρώτος τερματοφύλακας της ομάδας.