· Λάρισα

Αχιλλέας Νταβέλης: Μηνυτήρια αναφορά για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέας Νταβέλης βρέθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Αχιλλέας Νταβέλης: Μηνυτήρια αναφορά για απόπειρα ανθρωποκτονίας
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Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέας Νταβέλης κατάθεσε μηνυτήρια αναφορά σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα, με τον ίδιο να κάνει λόγο, για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Παράλληλα, απευθύνθηκε προς την κοινωνία της Λάρισας, ζητώντας να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ δεσμεύτηκε να αποδείξει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου και εγκληματικής οργάνωσης πίσω από τα γεγονότα.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ Novibet έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να διαθέσει δωρεάν τις μετοχές των «βυσσινί», ενώ τα επεισόδια σημειώθηκαν έξω από την οικία του, μετά από συλλαλητήριο οπαδών κατά της διοίκησης.

Το video με τις δηλώσεις του Αχιλλέα Νταβέλη:

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