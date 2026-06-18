«Τσεκάρει» Τιάγκο Σάντος ο Ολυμπιακός

Λίγο πριν την ολοκλήρωση και των τελευταίων λεπτομερειών για την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο, ο Ολυμπιακός φέρεται να «τσεκάρει» ενδελεχώς την περίπτωση του Τιάγκο Σάντος.

Ο λόγος για τον 23χρονο διεθνή Πορτογάλο μπακ που ανήκει εδώ και μία τριετία στην Λιλ (μεταγραφή από την Εστορίλ έναντι 6,5 εκατομμυρίων ευρώ), με τον Σάντος να μετράει συνολικά 84 ματς στην ομάδα του γαλλικού βορρά (4 γκολ και 4 ασίστ αυτό το διάστημα) και να έχει αγωνιστεί σε 28 παιχνίδια την περασμένη σεζόν με τους λιλουά.

Η περίπτωσή του δεν είναι καθόλου εύκολη, μιας και ο παίκτης βρίσκεται κάτω από συμβόλαιο με την ομάδα του μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όμως να μην έχει κρύψει το έντονο ενδιαφέρον του.