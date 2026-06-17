Παναθηναϊκός: Έπιασε δουλειά ο Νίστρουπ στο Κορωπί - Εκτός προπόνησης οι πέντε «κομμένοι» (video)

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, με τους παίκτες του να πραγματοποιούν την πρώτη τους προπόνηση υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος επιχείρησε με το... καλημέρα να περάσει τη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις του.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και διατάσεις, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να προετοιμαστούν για το κυρίως μέρος της προπόνησης. Στη συνέχεια, το τεχνικό επιτελείο έδωσε έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας ζητώντας ένταση, υψηλό ρυθμό και σωστές αποστάσεις.

Ακολούθησε άσκηση τύπου rondo, με γρήγορες εναλλαγές της μπάλας σε πολύ μικρό χώρο. Στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης, το βάρος έπεσε εκ νέου στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία της μπάλας.

Οι Πράσινοι δούλεψαν εντατικά σε μία άσκηση,της οποίας στόχος ήταν η γρήγορη μεταφορά της μπάλας, η σωστή λήψη αποφάσεων υπό πίεση και η διατήρηση της κατοχής μέσα από συνεχείς συνεργασίες και κινήσεις.

Επιπρόσθετα, στην προετοιμασία συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές της ακαδημίας, Λάβδας, Γείτονας, Μπινιάρης και Νεμπής, με τον τελευταίο να ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα.

Ατομικό έκαναν οι Κυριόπουλος, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον και Μπόκος, ενώ ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Ντέσερς.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, ενώ με ειδική άδεια βρίσκονται οι Μπακασέτας, Γεντβάι, Σισοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα, οι οποίοι είναι οι πέντε παίκτες που δεν υπολογίζονται από τον Νίστρουπ και θα πρέπει να βρουν ομάδα για να συνεχίσουν την καριέρα τους.

Τέλος, απουσίαζε με ειδική άδεια λόγω του γάμου του ο Τσιριβέγια.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την πρώτη προπόνηση του Γιάκομπ Νίστρουπ στο Κορωπί: