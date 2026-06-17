Πάολο Φερνάντες: «Ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου η ΑΕΚ, δεν πιστεύω ότι θα επιστρέψω»

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έχει συμβόλαιο με τους «κιτρινόμαυρους», αλλά δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο ίδιος, σε συνέντευξη του στη «Mundo Deportivo», αναφέρθηκε στη σεζόν που είχε στη Σαουδική Αραβία, αλλά και το μέλλον του.

Ο Φερνάντες, κάνοντας έναν απολογισμό για τη σεζόν που είχε, ανέφερε ότι: «Είχα μια πολύ καλή χρονιά ως δανεικός, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τον σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα που είχα υποστεί και με κράτησε πίσω. Πλέον αισθάνομαι ξανά καλά, έχω βρει τον παλιό μου εαυτό και συνολικά η σεζόν κύλησε εξαιρετικά. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό». Όσον αφορά στην επιστροφή του στην ΑΕΚ και το τι θα συμβεί ενόψει της νέας σεζόν, είπε: «Έχω συμβόλαιο έως το 2029. Θα δούμε τι θα συμβεί το καλοκαίρι και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι: «Έχω ακόμα τρία χρόνια συμβολαίου και τώρα θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί μέσα στο καλοκαίρι. Δεν πιστεύω ότι θα επιστρέψω, όμως αυτό που θέλω πάνω απ’ όλα είναι να νιώθω καλά εκεί όπου αγωνίζομαι. Παρότι πέρασα πολύ όμορφες στιγμές στην ΑΕΚ και ο σύλλογος θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, επιθυμώ να παίζω. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που αναζητώ είναι να αισθάνομαι σημαντικός και χρήσιμος για την ομάδα στην οποία ανήκω. Θα συζητήσουμε με τον σύλλογο και θα δούμε ποια απόφαση θα ληφθεί».