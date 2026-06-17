ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία η επέκταση συμβολαίου του Λούκα Γιόβιτς, τελειώνει και του Πήλιου

Το πλάνο με ορίζοντα την ερχόμενη τριετία προχωράει στην ΑΕΚ, η οποία, πέρα από τις μεταγραφικές κινήσεις, προχωράει και τα θέματα των νέων συμβολαίων.

Όπως έχετε διαβάσει, οι συζητήσεις τόσο με τον Λούκα Γιόβιτς, όσο και με τον Σταύρο Πήλιο βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Για την ακρίβεια, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία στα βασικά κομμάτια κι απομένουν λεπτομέρειες για να ολοκληρωθούν οι δύο υποθέσεις. Εκτός απροόπτου το προσεχές διάστημα θα υπάρξουν κι οι σχετικές ανακοινώσεις από την ΠΑΕ ΑΕΚ.

Ο Γιόβιτς ήρθε στη χώρα μας, σε μια προσπάθεια να βρει και πάλι τον καλό εαυτό του και τελικά εξελίχθηκε σε… πυλώνα της ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Σε 43 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις πέτυχε 21 γκολ, όντας ο πρώτος σκόρερ της «Ένωσης». Ο ίδιος, όπως έχει παραδεχθεί, γνωρίζει, κάνοντας και κανονική προετοιμασία το εφετινό καλοκαίρι, μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα στην ομάδα. Επίσης, μαζί με την οικογένεια του απολαμβάνουν τη ζωή τους στην Αθήνα, με τον ίδιο να αποκαλύπτει ότι: «Ο γιος μου με ρώτησε γιατί δεν υπογράφω στην ΑΕΚ ως το τέλος της καριέρας μου».

Ο Πήλιος μετακόμισε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2023 από τον ΠΑΣ Γιάννινα κι έκτοτε έχει καταγράψει συνολικά 73 συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου, μοιράζοντας παράλληλα εννέα ασίστ. Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η πιο παραγωγική και ώριμη της παρουσίας του στα «κιτρινόμαυρα». Ο Έλληνας ακραίος αμυντικός αγωνίστηκε σε 40 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας έξι ασίστ και 2.880 λεπτά συμμετοχής, αποτελώντας μία από τις σταθερές επιλογές της ομάδας.