ΑΕΚ: Σε συζητήσεις για νέο συμβόλαιο με τον Σταύρο Πήλιο

Η ΑΕΚ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να διασφαλίσει την παραμονή του Σταύρου Πήλιου στο ρόστερ της για περισσότερα χρόνια, μετά την εντυπωσιακή παρουσία του τη φετινή σεζόν.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται σε επαφές με την πλευρά του 24χρονου αριστερού μπακ, με στόχο την επέκταση της συνεργασίας τους πέρα από το καλοκαίρι του 2027, όταν ολοκληρώνεται το υπάρχον συμβόλαιό του.

Η πρόθεση της ΑΕΚ είναι να «δέσει» τον ποδοσφαιριστή με νέο συμβόλαιο, εξέλιξη που βρίσκει θετικό και τον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος επιθυμεί να συνεχίσει την πορεία του στην «Ένωση».

Ο Πήλιος μετακόμισε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2023 από τον ΠΑΣ Γιάννινα κι έκτοτε έχει καταγράψει συνολικά 73 συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου, μοιράζοντας παράλληλα εννέα ασίστ.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η πιο παραγωγική και ώριμη της παρουσίας του στα «κιτρινόμαυρα». Ο Έλληνας ακραίος αμυντικός αγωνίστηκε σε 40 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας έξι ασίστ και 2.880 λεπτά συμμετοχής, αποτελώντας μία από τις σταθερές επιλογές της ομάδας.