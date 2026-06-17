Παναθηναϊκός: Μπαίνει στο αεροπλάνο για Αθήνα ο Καμαρά

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης, καθώς ο Ετιέν Καμαρά εμφανίζεται έτοιμος να ντυθεί στα πράσινα.

Οι επαφές των τελευταίων ημερών έχουν φέρει τις δύο πλευρές σε εξαιρετικά προχωρημένο στάδιο, με τον 23χρονο μέσο να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο μετακόμισης στην Αθήνα. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο την τελευταία στιγμή, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Ο νεαρός χαφ της Σαρλερουά φέρεται να βρίσκεται προ των πυλών της Ελλάδας, προκειμένου να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής.

Εφόσον όλα κυλήσουν βάσει σχεδίου, ο Καμαρά αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ημέρες για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή του συμβολαίου του με τους «πράσινους».