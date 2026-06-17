· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Μπαίνει στο αεροπλάνο για Αθήνα ο Καμαρά

Ο Ετιέν Καμαρά είπε το «ναι» στον Παναθηναϊκό κι έρχεται στην Ελλάδα.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Μπαίνει στο αεροπλάνο για Αθήνα ο Καμαρά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης, καθώς ο Ετιέν Καμαρά εμφανίζεται έτοιμος να ντυθεί στα πράσινα.

Οι επαφές των τελευταίων ημερών έχουν φέρει τις δύο πλευρές σε εξαιρετικά προχωρημένο στάδιο, με τον 23χρονο μέσο να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο μετακόμισης στην Αθήνα. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο την τελευταία στιγμή, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Ο νεαρός χαφ της Σαρλερουά φέρεται να βρίσκεται προ των πυλών της Ελλάδας, προκειμένου να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής.

Εφόσον όλα κυλήσουν βάσει σχεδίου, ο Καμαρά αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ημέρες για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή του συμβολαίου του με τους «πράσινους».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:11 GREEK BASKET LEAGUE

Μια αγωνιστική στον Παναθηναϊκό λόγω… Τζόουνς

18:10 SUPER LEAGUE

AEK, Ηλιόπουλος: «Καλώ όλα τα νέα παιδιά στην Καλαμάτα να έρθουν και να εμπνευστούν από το τρόπαιο»

17:53 ΣΠΟΡ

Η Αθήνα υποδέχεται ξανά το WTA Tour έπειτα από 35 χρόνια

17:46 SUPER LEAGUE

Πάολο Φερνάντες: «Ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου η ΑΕΚ, δεν πιστεύω ότι θα επιστρέψω»

17:42 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR: Κλείνει τον Χορδάν Σίλβα για το κέντρο της άμυνας

17:36 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Το προπονητικό επιτελείο του Νίστρουπ - Βοηθός του ο Ζέκα

17:22 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία η επέκταση συμβολαίου του Λούκα Γιόβιτς, τελειώνει και του Πήλιου

17:10 MUNDOBASKET

Mundobasket 2027: Με Γιόκιτς η προεπιλογή της Σερβίας για τα προκριματικά

16:38 CONFERENCE LEAGUE

Αντίπαλος Παναθηναϊκού: Από το πυρηνικό εργοστάσιο της πόλης στην Ευρώπη η Πάκσι

16:26 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μπαίνει στο αεροπλάνο για Αθήνα ο Καμαρά

16:09 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Μπαμ» με Καλάθη και τρομερό βίντεο

16:00 SUPER LEAGUE

Δούκας για Βοτανικό: «Μετράμε αντίστροφα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού!»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας