Παναθηναϊκός: Επιστροφή στο Κορωπί για τα εργομετρικά τεστ

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο προπονητικό κέντρο στο Κορωπί για τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις.

Στο πρώτο γκρουπ παικτών που πέρασε από τους απαραίτητους ελέγχους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Βισέντε Ταμπόρδα, Ανάς Ζαρουρί, Ντάβιντε Καλάμπρια, Μανώλης Σιώπης, Αχμέντ Τουμπά, Χρήστος Γείτονας, Γιάννης Μπόκος, Γιώργος Κυριόπουλος, Ίνγκι Ίνγκασον, Σαντίνο Αντίνο και Λούκας Τσάβες.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του ρόστερ, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξετάσεων και να ξεκινήσουν οι προπονήσεις σε πλήρεις ρυθμούς.

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία, καθώς η αποστολή του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει στις 22 του μήνα για το Άπελντορν.

https://www.instagram.com/p/DZrxwfgDLT0/