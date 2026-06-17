· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Τότε θα παρουσιαστεί επίσημα ο Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ημέρα που θα παρουσιαστεί ο Γιάκομπ Νίστρουπ.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Τότε θα παρουσιαστεί επίσημα ο Νίστρουπ
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Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη έναρξη της εποχής του Γιάκομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει.

Ο Δανός προπονητής έκανε ήδη την πρώτη του ανεπίσημη εμφάνιση μέσω των βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας στους φίλους της ομάδας μια πρώτη εικόνα από τον νέο άνθρωπο που αναλαμβάνει τα ηνία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Η επίσημη παρουσίασή του έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 16:00 και θα πραγματοποιηθεί στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου στο Κορωπί. Εκεί ο Νίστρουπ θα έχει την ευκαιρία να τοποθετηθεί δημόσια για πρώτη φορά ως προπονητής του «τριφυλλιού» και να απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» μπαίνουν πλέον σε ρυθμούς προετοιμασίας, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Την επόμενη ημέρα η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου στο Άπελντορν θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 5 Ιουλίου.

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