Παναθηναϊκός: Έπιασε δουλειά ο Νίστρουπ - «Προσβλέποντας στο μέλλον, πάμε ΠΑΟ»

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ βρίσκεται στην Ελλάδα από το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) και την Τρίτη (16/6) βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο «Γεώργιος Καλαφάτης», όπου έγινε η πρώτη συγκέντρωση όλων των στελεχών του ποδοσφαιρικού τμήματος, με εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές.

Από αύριο (17/6) θα ξεκινήσουν οι καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις των παικτών, σηματοδοτώντας και την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Ο Νίστρουπ βρέθηκε, λοιπόν, στο Κορωπί, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να ετοιμάζει ένα ιδιαίτερο βίντεο για τον Δανό προπονητή, ο οποίος δουλεύει στο γραφείο του και έχει γραμμένο στον πίνακα ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας: «Προσβλέποντας στο μέλλον».

Λίγο αργότερα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε ένα βίντεο με τον Νίστρουπ να λέει:

«Γειά σας φίλοι του Παναθηναϊκού, ας έχουμε μία εξαιρετική σεζόν φέτος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Πάμε ΠΑΟ!»