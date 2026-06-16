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Παναθηναϊκός: Έπιασε δουλειά ο Νίστρουπ - «Προσβλέποντας στο μέλλον, πάμε ΠΑΟ»

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού και σηκώνει μανίκια για τη νέα σεζόν.

Παναθηναϊκός: Έπιασε δουλειά ο Νίστρουπ - «Προσβλέποντας στο μέλλον, πάμε ΠΑΟ»
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Ο Γιάκομπ Νίστρουπ βρίσκεται στην Ελλάδα από το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) και την Τρίτη (16/6) βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο «Γεώργιος Καλαφάτης», όπου έγινε η πρώτη συγκέντρωση όλων των στελεχών του ποδοσφαιρικού τμήματος, με εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές.

Από αύριο (17/6) θα ξεκινήσουν οι καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις των παικτών, σηματοδοτώντας και την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Ο Νίστρουπ βρέθηκε, λοιπόν, στο Κορωπί, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να ετοιμάζει ένα ιδιαίτερο βίντεο για τον Δανό προπονητή, ο οποίος δουλεύει στο γραφείο του και έχει γραμμένο στον πίνακα ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας: «Προσβλέποντας στο μέλλον».

Λίγο αργότερα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε ένα βίντεο με τον Νίστρουπ να λέει:

«Γειά σας φίλοι του Παναθηναϊκού, ας έχουμε μία εξαιρετική σεζόν φέτος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Πάμε ΠΑΟ!»

https://www.instagram.com/reel/DZp4nwIssIP/
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