Παναθηναϊκός: Επίσημα τεχνικός διευθυντής ο Κοτσόλης

Τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα από την Τρίτη (16/06) ο Στέφανος Κοτσόλης, αναλαμβάνοντας νέα καθήκοντα απ’ αυτά που είχε ως αθλητικός διευθυντής.

Παράλληλα, με την αλλαγή των καθηκόντων του παλαίμαχου τερματοφύλακα, υπήρξε και αλλαγή αρμοδιοτήτων του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος θα είναι technical advisor.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της ομάδας».