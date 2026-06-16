· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Επίσημα τεχνικός διευθυντής ο Κοτσόλης

Νέα καθήκοντα αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης στον Παναθηναϊκό. 

Παναθηναϊκός: Επίσημα τεχνικός διευθυντής ο Κοτσόλης
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Τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα από την Τρίτη (16/06) ο Στέφανος Κοτσόλης, αναλαμβάνοντας νέα καθήκοντα απ’ αυτά που είχε ως αθλητικός διευθυντής.

Παράλληλα, με την αλλαγή των καθηκόντων του παλαίμαχου τερματοφύλακα, υπήρξε και αλλαγή αρμοδιοτήτων του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος θα είναι technical advisor.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της ομάδας».

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