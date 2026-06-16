Παναθηναϊκός: Επίσημα τεχνικός διευθυντής ο Κοτσόλης
Νέα καθήκοντα αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης στον Παναθηναϊκό.
Τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα από την Τρίτη (16/06) ο Στέφανος Κοτσόλης, αναλαμβάνοντας νέα καθήκοντα απ’ αυτά που είχε ως αθλητικός διευθυντής.
Παράλληλα, με την αλλαγή των καθηκόντων του παλαίμαχου τερματοφύλακα, υπήρξε και αλλαγή αρμοδιοτήτων του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος θα είναι technical advisor.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της ομάδας».