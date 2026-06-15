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ΠΑΟΚ: Ψηλά στη λίστα για αντί-Λουτσέσκου ο Μαρίνο Πούσιτς

Ο πρώην προπονητής της Αλ Τζαζίρα βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για τον πάγκο του ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ: Ψηλά στη λίστα για αντί-Λουτσέσκου ο Μαρίνο Πούσιτς
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Η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ αρχίζει να διαμορφώνεται, καθώς η αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες, φέρνοντας στο προσκήνιο το κρίσιμο θέμα της διαδοχής του στον πάγκο της ομάδας.

Οι εξελίξεις «τρέχουν» στον Δικέφαλο, με τον Ιβάν Σαββίδη να έχει ενεργό ρόλο στις αποφάσεις για τη νέα τεχνική ηγεσία, σε συνεργασία με τους ανθρώπους που συμμετέχουν στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται βρίσκεται και εκείνο του Μαρίνο Πούσιτς. Ο 54χρονος προπονητής έμεινε πρόσφατα ελεύθερος, μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Αλ Τζαζίρα, γεγονός που τον καθιστά διαθέσιμο για νέες προκλήσεις.

Ο Πούσιτς αποτελεί μία περίπτωση που συγκεντρώνει αρκετά από τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο ΠΑΟΚ, καθώς διαθέτει παραστάσεις από υψηλό επίπεδο, εμπειρίες πρωταθλητισμού με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και φιλοσοφία επηρεασμένη από τη σχολή του ολλανδικού ποδοσφαίρου.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές για τις οριστικές αποφάσεις γύρω από τον νέο προπονητή της ομάδας.

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