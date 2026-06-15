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ΠΑΟΚ: Τίτλοι τέλους για τον Λουτσέσκου

Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για να οριστικοποιηθεί το τέλος της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη.

ΠΑΟΚ: Τίτλοι τέλους για τον Λουτσέσκου
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Τέλος εποχής στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Ο Δικέφαλος του Βορρά και ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην οριστικοποίηση ενός συναινετικού διαζυγίου, βάζοντας τίτλους τέλους σε μία συνεργασία που άλλαξε την ιστορία της ομάδας.

Το προηγούμενο διήμερο οι δύο πλευρές είχαν συνεχείς επαφές και συζητήσεις, ενώ υπήρξε και επικοινωνία του Ραζβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη, προκειμένου να βρεθεί ο τρόπος που θα οδηγήσει σε έναν κοινά αποδεκτό χωρισμό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να κλείσει οριστικά το θέμα, με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας.

Όλα δείχνουν πλέον πως ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, έπειτα από μία επταετία γεμάτη επιτυχίες, τίτλους και ιστορικές στιγμές.

Ο 56χρονος τεχνικός σύνδεσε το όνομά του με δύο πρωταθλήματα (2019, 2023) και δύο Κύπελλα Ελλάδας (2018, 2019), οδηγώντας τον Δικέφαλο σε μία από τις πιο λαμπρές περιόδους της ιστορίας του.

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