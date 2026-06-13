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Μία... ανάσα από τον Καμαρά ο Παναθηναϊκός - Τότε οριστικοποιείται το deal

Οι Βέλγοι αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ετιέν Καμαρά.

Θανάσης Μαργαρίτης

Μία... ανάσα από τον Καμαρά ο Παναθηναϊκός - Τότε οριστικοποιείται το deal
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Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει μία σημαντική μεταγραφική κίνηση για τη μεσαία γραμμή, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βελγικής ιστοσελίδας «Le Soir», οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο, με το οριστικό «πράσινο φως» να αναμένεται ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο 23χρονος χαφ αποτελεί διαχρονικό στόχο του «τριφυλλιού», καθώς είχε απασχολήσει έντονα και κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Αυτή τη φορά, όμως, οι συζητήσεις φαίνεται πως έχουν οδηγήσει σε προφορική συμφωνία, με τις λεπτομέρειες να απομένουν για την οριστικοποίηση της μεταγραφής.

Το οικονομικό πλαίσιο της συμφωνίας

Όπως αναφέρουν τα βελγικά δημοσιεύματα, το συνολικό ποσό της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 3,5 έως 4 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται πιθανά μπόνους επίτευξης στόχων.

Παράλληλα, η Σαρλερουά αναμένεται να διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης, διασφαλίζοντας μελλοντικά οφέλη από ενδεχόμενη παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Ενδεικτικές ήταν και οι δηλώσεις του προέδρου της βελγικής ομάδας, Μεχντί Μπαγιάτ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της μεταγραφής.

«Για να πραγματοποιηθεί μία μεταγραφή, πρέπει να συμφωνήσουν τρεις πλευρές: οι δύο σύλλογοι και ο ποδοσφαιριστής».

Απομένει το «ναι» του παίκτη

Το επόμενο βήμα αφορά τη συμφωνία του Καμαρά με τον Παναθηναϊκό, καθώς οι δύο πλευρές συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Στο «τριφύλλι» θέλουν να κλείσουν άμεσα την υπόθεση, ώστε ο ποδοσφαιριστής να ενσωματωθεί εγκαίρως στην προετοιμασία της ομάδας και να τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου ενόψει των ευρωπαϊκών προκριματικών.

Από την πλευρά της, η Σαρλερουά επιδιώκει την άμεση ολοκλήρωση της πώλησης προκειμένου να ενισχύσει τα οικονομικά της δεδομένα πριν το κλείσιμο της τρέχουσας χρήσης.

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