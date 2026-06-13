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Παναθηναϊκός: Αναβάθμιση για τον Κοτσόλη - Ο νέος ρόλος του Κορόνα

Ο Στέφανος Κοτσόλης είναι πλέον ο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ενώ ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα συνεχίζει στον σύλλογο ως σύμβουλος.

Παναθηναϊκός: Αναβάθμιση για τον Κοτσόλη - Ο νέος ρόλος του Κορόνα
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Ο Παναθηναϊκός έχει γυρίσει σελίδα μετά την απομάκρυνση του Ράφα Μπενίτεθ, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να αποτελεί τον νέο προπονητή της ομάδας και τον σχεδιασμό της νέας σεζόν να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αλλαγές σε οργανωτικό επίπεδο συνεχίζονται με τον Στέφανο Κοτσόλη να αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο και αυξημένες αρμοδιότητες, έχοντας κερδίσει τους πάντες στην ομάδα με τον επαγγελματισμό του και τις ιδέες του.

Ο Έλληνας παλαίμαχος άσος θα έχει πλέον τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή, αντικαθιστώντας τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Ο Ισπανός δεν αποχωρεί προς το παρόν από τον Παναθηναϊκό, αλλά θα έχει τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου (technical advisor).

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