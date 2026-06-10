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Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Στη λίστα του ΠΑΟΚ για την τεχνική ηγεσία ο Σέζαρ Πεϊσότο»

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, όσο αναφορά το θέμα του προπονητή, με δημοσίευμα της «A Bola» να αναφέρει πως ο τεχνικός της Ζιλ Βιθέντε, Σέζαρ Πεϊσότο, είναι ανάμεσα στους πιθανούς αντικαταστάτες του Ραζβάν Λουτσέσκου αν ο Ρουμάνος αποχωρήσει από τον «Δικέφαλο».

Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Στη λίστα του ΠΑΟΚ για την τεχνική ηγεσία ο Σέζαρ Πεϊσότο»
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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να φέρεται, σύμφωνα με δημοσίευμα του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, να βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αλ Σαντ του Κατάρ.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά της «A Bola», ο «Δικέφαλος» εξετάζει ήδη την περίπτωση του Σέζαρ Πεϊσότο της Ζιλ Βιθέντε για τον πάγκο του, με τον 46χρονο να συγκεντρώνει μεταξύ άλλων και το ενδιαφέρον της αγγλικής Γουλβς.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δείχνει έτοιμος να εξαργυρώσει την εξαιρετική φετινή του χρονιά του με τη Ζιλ Βιθέντε, οδηγώντας το κλαμο στην εντυπωσιακή 6η θέση της Liga Portugal.

Η ομάδα του αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη της σεζόν στη χώρα της Ιβηρικής, χάρη στο ελκυστικό, επιθετικό ποδόσφαιρο που παρουσίασε και την προσωπικότητα που έβγαλε στα ντέρμπι με τους «μεγάλους».

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως η περίπτωση του Πορτογάλου τεχνικού εξετάζεται και από τη Γουλβς, με τους «λύκους» να έχουν μπει δυνατά στην υπόθεση.

Μεταξύ άλλων, ο Πεϊσότο έχει καθίσει στους πάγκους των Βαρζίμ, Τσάβες, Μορεϊρένσε και Πάκος Φερρέιρα, ενώ στην καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, έχει περάσει και από τους δύο «μεγάλους» της Πορτογαλίας, Μπενφίκα και Πόρτο.

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