Ντι Μάρτζιο: «Στο στόχαστρο της Αλ Σαντ ο Λουτσέσκου»

Το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στον ΠΑΟΚ, με νέο δημοσίευμα από το εξωτερικό να συνδέει τον Ρουμάνο τεχνικό με ομάδα του Κατάρ.

Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Αλ Σαντ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του προπονητή του ΠΑΟΚ, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Η ομάδα του Κατάρ έχει αυτή τη στιγμή στον πάγκο της τον Roberto Mancini, ωστόσο το όνομά του συνδέεται έντονα με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Italy national football team. Σε περίπτωση αποχώρησής του, ο Λουτσέσκου φέρεται να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές για τη διαδοχή του.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο έμπειρος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Παράλληλα, στο συμβόλαιό του προβλέπεται ρήτρα αποδέσμευσης που φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε ομάδα θελήσει να τον αποκτήσει θα πρέπει να καλύψει το συγκεκριμένο ποσό.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη κίνηση από την πλευρά της Αλ Σαντ, όμως το ενδιαφέρον που αποκαλύπτει ο Ντι Μάρτζιο προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στα σενάρια γύρω από το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου και την επόμενη ημέρα στον πάγκο του ΠΑΟΚ.