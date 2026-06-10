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Παναθηναϊκός: Νέα εντυπωσιακά πλάνα από τον Βοτανικό - Μπήκαν οι κερκίδες στο δεύτερο διάζωμα (vid)

Η διαμόρφωση του γηπέδου του Παναθηναϊκού συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς.

Παναθηναϊκός: Νέα εντυπωσιακά πλάνα από τον Βοτανικό - Μπήκαν οι κερκίδες στο δεύτερο διάζωμα (vid)
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Οι εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με το έργο να περνά πλέον σε ένα ακόμη κομβικό στάδιο της υλοποίησής του.

Καθημερινά τα συνεργεία προχωρούν τις κατασκευαστικές παρεμβάσεις, με στόχο να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση του νέου ποδοσφαιρικού σπιτιού των «πράσινων». Η επιθυμία όλων στον σύλλογο παραμένει η ίδια, η ομάδα να αγωνιστεί στη νέα της έδρα από τη σεζόν 2027-28.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες καταγράφεται ακόμη μία σημαντική εξέλιξη στο έργο, καθώς ξεκίνησε η διαμόρφωση του δεύτερου διαζώματος των κερκίδων.

Ήδη έχουν τοποθετηθεί τα πρώτα τμήματα στο κεντρικό κομμάτι της εξέδρας, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί το γήπεδο όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

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