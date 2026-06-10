Ισπανικό δημοσίευμα: «Ο Βλαχοδήμος προτιμά Σεβίλλη και όχι επιστροφή στην Αθήνα»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είναι ο τερματοφύλακας που θα ήθελε ο Παναθηναϊκός κάτω απ’ τα δοκάρια του. Όμως όπως φαίνεται ο ίδιος δεν το έχει πάρει απόφαση να αφήσει το εξωτερικό για να γυρίσει στην Ελλάδα. Κάτι που επισημαίνεται και σε ισπανικό δημοσίευμα.

Όπως αναφέρεται, ο «Όντι» περνά καλά στη Σεβίλλη και θέλει να μείνει εκεί. Ενώ σε καμία περίπτωση δεν έχει στο μυαλό του επιστροφή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται στο δημοσίευμα της ιστοσελίδας «zonamixta»:

«Η ομάδα της Ανδαλουσίας έχει το προβάδισμα στις προτιμήσεις του ποδοσφαιριστή ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Όλα δείχνουν πως ο Βλαχοδήμος θα αποχωρήσει από τη Νιουκάστλ, καθώς οι Καρακάξες δεν τον υπολογίζουν για την επόμενη σεζόν και του έχουν ήδη μεταφέρει αυτή την απόφαση, σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα The Chronicle. Παράλληλα, το ενδιαφέρον της Νιούκαστλ για τον 20χρονο Γάλλο τερματοφύλακα Γιούεν Γιάουεν της Ρεμς περιορίζει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες παραμονής του 32χρονου Έλληνα στο ρόστερ.

Η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται για τη Σεβίλλη, εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Η Νιουκάστλ κοστολογεί τον Βλαχοδήμο στα 10 εκατομμύρια λίρες (περίπου 11.5 εκατ. ευρώ), επιδιώκοντας να ανακτήσει μέρος από τα περίπου 24 εκατ. ευρώ που δαπάνησε για την απόκτησή του το καλοκαίρι του 2024 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Το ποσό αυτό ενδέχεται να μην αποτελεί πρόβλημα για άλλους ενδιαφερόμενους συλλόγους, δεδομένων των πολύ καλών εμφανίσεων του Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, όπου αγωνίστηκε από το 2016 έως το 2018. Ωστόσο, επιθυμία του παίκτη, πέρα από την παραμονή στη Σεβίλλη, είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται σε ένα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κάτι που απομακρύνει το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Αθήνα».