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ΑΕΚ: «Η Μοντερέι ψάχνει σπίτι, σχολείο και αυτοκίνητο για την οικογένεια Πινέδα»

Νέα δημοσιεύματα στο Μεξικό για το ενδιαφέρον της Μοντερέι για τον Ορμπελίν Πινέδα.

ΑΕΚ: «Η Μοντερέι ψάχνει σπίτι, σχολείο και αυτοκίνητο για την οικογένεια Πινέδα»
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Το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα.

Στο Μεξικό εκτιμούν ότι ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ αναμένεται να πιέσει προσωπικά για την απόκτηση του παίκτη, τον οποίο θεωρούσε από τους πιο σημαντικούς παίκτες του όταν ήταν στην Ένωση.

Αυτή τη φορά, δημοσίευμα της ιστοσελίδας «elfutbolero», με πληροφορίες της δημοσιογράφου Τζόνα Σίγο, αναφέρει πως η Μοντερέι θέλει τόσο πολύ τον Πινέδα, που ήδη ψάχνουν σπίτι και σχολείο για τα παιδιά του.

Βέβαια, για ακόμα μια φορά υπενθυμίζεται η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ που πρέπει να καταβληθεί στην ΑΕΚ αλλά και το υψηλό συμβόλαιο που θα θέλει ο Μεξικανός για να υπογράψει.

Η ΑΕΚ πάντως έχει ξεκάθαρη στάση για τον Πινέδα και θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό με αυξημένες αποδοχές, κοντά στα 1,8 εκατ. ευρώ πάγια με πολλά μπόνους επίτευξης στόχων.

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