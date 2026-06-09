Παναιτωλικός: Παρελθόν από τη θέση του team manager ο Μαρκόφσκι

Έντονες είναι οι ανακατατάξεις στην ΠΑΕ Παναιτωλικός, με την ομάδα του Αγρινίου, μετά την παραίτηση του Μάκη Μπελεβώνη από τη θέση του τεχνικού διευθυντή, να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον μέχρι πρότινος team manager της ομάδας, Μάρκο Μαρκόφσκι.

Ο Σέρβος ολοκλήρωσε τη δεύτερή του θητεία στον «Τίτορμο», έχοντας καθίσει στη θέση του team manager τα τελευταία τρία χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ Παναιτωλικός ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον Team Manager Μάρκο Μαρκόβσκι ολοκληρώνεται, έπειτα από κοινή απόφαση των δύο πλευρών.

Ο Μάρκο Μαρκόβσκι αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας μας, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως διοικητικό στέλεχος. Αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναιτωλικού από το καλοκαίρι του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2018 και είναι μεταξύ των κορυφαίων σκόρερ της ομάδας στη Super League.

Τα τελευταία τρία χρόνια συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του από τη θέση του Team Manager, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καθημερινή λειτουργία και την πορεία του αγωνιστικού τμήματος.

Ο Μάρκο δέθηκε με τον Παναιτωλικό, την πόλη του Αγρινίου και τον κόσμο της ομάδας όσο λίγοι. Για τον λόγο αυτό θα αποτελεί πάντοτε ένα ξεχωριστό και αγαπητό μέλος της οικογένειας του Παναιτωλικού.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, τον επαγγελματισμό και τη συνολική παρουσία του στον σύλλογο και του ευχόμαστε υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας.