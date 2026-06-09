ΠΑΟΚ: Βελτιωμένη πρόταση στην Άουγκσμπουργκ για Γιαννούλη – Τα δεδομένα της υπόθεσης

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» τα έχει βρει με τον διεθνή ποδοσφαιριστή και προσπαθεί να αποσπάσει το «ναι» και της γερμανικής ομάδας.

Το θέμα του Γιαννούλη παραμένει ανοικτό, με τον ΠΑΟΚ να εντείνει τις κινήσεις του προκειμένου να βρεθεί η τελική συμφωνία και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ομάδα της Θεσσαλονίκης προχώρησε σε νέα βελτιωμένη πρόταση, η οποία φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, συν επιπλέον 1 εκατομμύριο σε μορφή μπόνους επίτευξης στόχων. Στον ΠΑΟΚ αναμένουν πλέον την απάντηση της Άουγκσμπουργκ, την ώρα που γερά για την απόκτηση του έχει μπει κι ο Ολυμπιακός.

Στην Τούμπα εκτιμούν πως η επιθυμία του Δημήτρη Γιαννούλη να επιστρέψει στην Ελλάδα και να φορέσει ξανά τη φανέλα του ΠΑΟΚ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση της μεταγραφής.